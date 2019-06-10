Хикмет Гаджиев и Ричард Морнингстар обсудят внешнюю политику Азербайджана

В Евразийском центре Атлантического совета (ЕЦАС) в Вашингтоне заведующий отделом Администрации президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев вместе с бывшим послом США в Азербайджане Ричардом Морнингстаром обсудят инициативы внешней политики Азербайджана. Об этом говорится на официальной странице организации.

Также в рамках мероприятия будут обсуждены планы взаимодействия Азербайджана со своими соседями в Кавказском регионе и стратегическими западными партнерами.