Трагедия в Самаре: 29-летнего азербайджанца сначала убили, а потом сожгли

Отдел информации 19:56

В ночь на 9 июня в лесопосадке недалеко от Похвистнево в Самарской области cгорела «Газель». Потушив автомобиль, пожарные нашли внутри тело молодого мужчины-азербайджанца. Сначала решили, что он погиб от огня. Однако судебно-медицинская экспертиза показала, что 29-летнего азербайджанца сперва убили, а затем попытались сжечь, пишет российское издание «63. Самара-Онлайн». Сейчас правоохранители расследуют криминальный инцидент. Обо всем, что известно на данный момент, изданию рассказал родной брат погибшего Эльмира А. — Афсун.

«Наша семья живет в Алькино с 1999 года. Мы беженцы из Нагорного Карабаха. Скитались по всей России, затем осели в Самарской области. Занимаемся ремонтом, сельским хозяйством, грузоперевозками. Эльмир — тихоня. Самый замкнутый и скрытный из четырех братьев. Я самый старший. Днем 8 июня при нас Эльмир разговаривал по телефону с какой-то девушкой Катей. Потом они с братом поехали по делам в Похвистнево. Закончили дела, Эльмир сказал брату, мол, ты возвращайся, а я задержусь. С этого момента он не выходил на связь, и мы не могли ему дозвониться», - вспоминает Афсун. По его словам, позже в телефоне погибшего нашли переписку с этой же девушкой. Брат говорит, что с помощью СМС, отправленных от ее имени, Эльмира заманили в дом на краю города. Родственники считают, что там его несколько раз ударили ножом. От этих ранений мужчина погиб. «Ранение груди с повреждением сердца. Ранения живота. Болевой шок», - говорится в официальном заключении медиков, которое выдали на руки родственникам погибшего. Братья пока не знают, был ли в этом доме один человек или несколько, присутствовала при убийстве неизвестная девушка или от ее имени переписывался кто-то другой. «Что это за Катя, кто она такая, какие отношения их связывали — дружеские или деловые — нам неизвестно. В тот день мы первый раз услышали об этой девушке. Сейчас некоторые издания пишут, что якобы у брата были отношения с замужней дамой, и с ним расправился разгневанный супруг. Это неправда. Девушка эта не замужем. Парень, который замешан в преступлении, — не муж, а какой-то ее ухажер», - уточняет Афсун.

По его словам, еще теплое тело Эльмира завернули в ковер и погрузили в его же «Газель». Это была машина 2008 года выпуска, на которой он работал. Перевозил грузы. А тут его самого положили в кузов, как груз. Убийство произошло в доме на краю Похвистнево, его отвезли через весь город на другую окраину, загнали «Газель» в лесопосадку. Достали труп, развернули его и посадили на место водителя. Хотели представить всё так, как будто он сам сгорел. Преступник слил топливо из бензобака, облил кабину и днище машины и поджег ее. Когда увидел пожарных, скрылся», - говорит Афсун. В сводке отчётов ГУ МЧС России по Самарской области этот случай фигурирует так: «Вызов поступил 9 июня в 00:57. Горел автомобиль «Газель» в поселке Матьян, в 200 метрах от автодороги Похвистнево — Нижнее Аверкино. Огонь тушили 3 человека. С пожаром справились в 01:18, внутри автомобиля нашли тело погибшего мужчины».

Семья погибшего переживает, что виновные в смерти Эльмира уйдут от ответственности. «Идет проверка по этому делу. Сначала нам неофициально говорили, что трое задержанных, потом — что двое задержанных. Сейчас следствие считает, что СМС от имени девушки писал какой-то парень. И вроде бы ее хотят отпустить или уже отпустили. Но Эльмир при нас разговаривал с ней по телефону», - переживает старший брат мужчины. У погибшего остались жена, пожилые родители. Хоронить его будут на родине — в Азербайджане. Родные и близкие Эльмира до сих пор не понимают, что могло случиться. «Спросите любого человека в селе — бабушку, дедушку, пацана — расскажут только хорошее о нашей семье. У нас ни врагов, ни долгов», - говорит Афсун.