Бари Алибасова могли отравить намеренно

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что отца могли намеренно отравить, передает агентство «Москва».

По словам Бари Алибасова-младшего, единственным свидетелем произошедшего был сам продюсер: «Чтобы доказать, что папу не отравили, папа должен прийти в себя и сказать, что его не отравили».

Он пояснил, что «на студии постоянно проходной двор»: «Заказывается огромное количество артистов, и надо, чтобы отец эту версию снял сам».

Отметим, что сегодня ранее сообщалось, что Алибасов пришел в себя, однако никого не узнает и не помнит, кто он такой.