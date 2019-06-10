Следователи занялись задержавшими журналиста Голунова полицейскими
Следственный комитет РФ тщательно изучит материалы службы собственной безопасности МВД в отношении причастных к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова сотрудников полиции, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, пишет Взгляд.
«Следственный комитет России тщательно проанализирует материалы службы собственной безопасности МВД, направленные министром внутренних дел Российской Федерации Владимиром Колокольцевым, в отношении сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию Ивана Голунова», – отметила Петренко.
Она добавила, что следствие установит обстоятельства задержания Голунова по уголовному делу, и при наличии оснований «будет принято законное и обоснованное процессуальное решение».
Как заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, он решил ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об отставке двух начальников управлений ГУ МВД по Москве. В отношении возбудивших дело против Голунова полицейских ведется разбирательство, они временно отстранены.
В конце прошлой недели Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков. Его отправили под домашний арест. Дело вызвало серьезный резонанс. В итоге МВД сняло все обвинения с журналиста.