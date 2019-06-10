Следователи занялись задержавшими журналиста Голунова полицейскими

«Следственный комитет России тщательно проанализирует материалы службы собственной безопасности МВД, направленные министром внутренних дел Российской Федерации Владимиром Колокольцевым, в отношении сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию Ивана Голунова», – отметила Петренко.

Она добавила, что следствие установит обстоятельства задержания Голунова по уголовному делу, и при наличии оснований «будет принято законное и обоснованное процессуальное решение».

Как заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, он решил ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об отставке двух начальников управлений ГУ МВД по Москве. В отношении возбудивших дело против Голунова полицейских ведется разбирательство, они временно отстранены.

В конце прошлой недели Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков. Его отправили под домашний арест. Дело вызвало серьезный резонанс. В итоге МВД сняло все обвинения с журналиста.