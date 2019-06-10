Халаф Халафов о переговорах по «Кешикчидаг»

В июле-августе Баку и Тбилиси могут провести очередное заседание госкомиссий по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы, заявил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Мы продолжаем переговоры с Грузией по монастырскому комплексу «Кешикчидаг». Принято решение об организации на этой неделе встречи экспертов на месте»,- сказал Халаф Халафов.

По словам дипломата, по итогам встречи «будет определена дата очередного заседания госкомиссий по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы».

Работы по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы ведутся с 1996 года. В рамках этого процесса стороны согласовали 314 из 480 км государственной границы. Последнее заседание указанной комиссии состоялось в конце мая в Баку.