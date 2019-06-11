Трамп получил "очень теплое" письмо от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп получил "прекрасное" и "очень теплое" письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает ТАСС.

"Думаю, у КНДР под руководством Ким Чен Ына невероятный потенциал... У нас очень хорошие отношения...", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в штаты Небраска и Айова, отметив, что вскоре может состояться очередная встреча лидеров двух стран.

"Он держит слово, это очень важно для меня", - добавил Трамп.

В 2018 году в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Согласно нему, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.