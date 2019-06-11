Тренер Словакии: «Это не Азербайджан был так слаб, это мы сыграли отлично»

«Мы сыграли отлично с первых до последней минуты, несмотря на пропущенный гол, говорит тренер. - Создали много моментов и забили пять голов. Я доволен.

Я не думаю, что Азербайджан был настолько слаб. Просто сегодня мы сыграли очень хорошо. Мы не дали сопернику играть так, как он хочет. Все наши игроки были хорошо подготовлены к матчу.

Хотел бы я сыграть в Баку матчи Евро-2020? Да, конечно. Баку – отличный город. Тут великолепный Олимпийский стадион. Мы тренировались на нем и хотели бы сыграть там следующим летом".