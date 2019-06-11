Тренер Словакии: «Это не Азербайджан был так слаб, это мы сыграли отлично»
Главный тренер сборной Словакии по футболу Павел Гапал на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу над Азербайджаном (5:1).
«Мы сыграли отлично с первых до последней минуты, несмотря на пропущенный гол, говорит тренер. - Создали много моментов и забили пять голов. Я доволен.
Я не думаю, что Азербайджан был настолько слаб. Просто сегодня мы сыграли очень хорошо. Мы не дали сопернику играть так, как он хочет. Все наши игроки были хорошо подготовлены к матчу.
Хотел бы я сыграть в Баку матчи Евро-2020? Да, конечно. Баку – отличный город. Тут великолепный Олимпийский стадион. Мы тренировались на нем и хотели бы сыграть там следующим летом".