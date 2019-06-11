Госкомтаможни и Программа развития ООН продлили проект на азербайджано-грузинской границе фото
Председатель Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев сегодня встретился с представителем Программы развития ООН Аллесандро Фракасетти.
Председатель Госкомитета выразил удовлетворение долгосрочными и эффективными связями между ПРООН и таможенными органами Азербайджана, отметив, что это сотрудничество внесло важный вклад в развитие азербайджанской таможни. Сафар Мехтиев отметил, что благодаря реформам, реализованным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в таможенной сфере, таможенные органы добились успехов по всем направлениям.
Так благодаря обеспечению прозрачности и усилению финансового контроля, таможенные органы перевыполнили прогнозы. Только за последний год было изъято 1,7 тонны наркотических средств, которые планировать доставить в Европу через территорию Азербайджана. А в сфере ИКТ таможенные органы обошли ряд развитых стран мира.
Международным признанием успешности осуществляемых реформ в таможенной сфере является и избрание Азербайджана заместителем председателя Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации, руководителем Европейского региона. 12-14 июня в Баку также состоится конференция и выставка высоких технологий в области ИКТ Всемирной таможенной организации.
Председатель Госкомитета добавил, что в достигнутых достижениях значительную роль сыграла поддержка, оказываемая ПРООН в различных сферах, и выразил уверенность, что это сотрудничество будет укрепляться и впредь.
Представитель ПРООН Алессандро Фракассетти высоко оценил успехи, достигнутые Госкомтаможни, отметив, что реализованные совместные проекты, принесли ощутимые результаты. Представитель ПРООН добавил, что азербайджанская таможня достигла больших успехов в обеспечении прозрачности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, упрощении торговли и др.
Затем между Госкомтаможни и ПРООН состоялась церемония подписания соглашения о продлении срока реализации проекта «Техническая поддержка таможенно-пропускного пункта «Красный мост» на границе Азербайджана и Грузии. Свои подписи под документами оставили председатель Госкомтаможни Сафар Мехтиев и представитель ПРООН Алессандро Фракассетти.