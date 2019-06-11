Отдел информации 11 июня 2019, 22:19

Председатель Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев сегодня встретился с представителем Программы развития ООН Аллесандро Фракасетти. Председатель Госкомитета выразил удовлетворение долгосрочными и эффективными связями между ПРООН и таможенными органами Азербайджана, отметив, что это сотрудничество внесло важный вклад в развитие азербайджанской таможни. Сафар Мехтиев отметил, что благодаря реформам, реализованным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в таможенной сфере, таможенные органы добились успехов по всем направлениям.

Так благодаря обеспечению прозрачности и усилению финансового контроля, таможенные органы перевыполнили прогнозы. Только за последний год было изъято 1,7 тонны наркотических средств, которые планировать доставить в Европу через территорию Азербайджана. А в сфере ИКТ таможенные органы обошли ряд развитых стран мира. Международным признанием успешности осуществляемых реформ в таможенной сфере является и избрание Азербайджана заместителем председателя Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации, руководителем Европейского региона. 12-14 июня в Баку также состоится конференция и выставка высоких технологий в области ИКТ Всемирной таможенной организации.