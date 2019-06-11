Никола Юрчевич: «Мне стыдно за это поражение»

У Словакии высококлассные игроки, у них высокая трансферная цена. Если я скажу, что мы сегодня сыграли хорошо, это будет странно звучать при таком счете.

«Сложно что-то говорить после 1:5, но я постараюсь кратко оценить игру. Поздравляю сборную Словакии, она была очень хороша. Мы неплохо начали, владели мячом, пытались комбинировать, но потом пропустили. Рамиль Шейдаев забил, у Араза Абдуллаева был шанс… Но после того, как счет стал 1:4, игра фактически закончилась.

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич на пресс-конференции после проигранного матча со Словакией (1:5) оценил прошедшую игру.

Это большое поражение для нас. Не опоздал ли я с заменами? Я планировал делать замены после 55-й или 60-й минуты. Не думаю, что я опоздал.

Не согласен с тем, что на поле сегодня боролся только Шейдаев. После 60-й минуты играть было сложно и физически, и психологически.

Не хочу ли я извиниться за пятый гол в наши ворота, который был забит издевательски? Это стало для нас большим шоком. За это поражение мы должны извиниться перед болельщиками.

Конечно, мне стыдно за это поражение. Я не хочу оправдываться. Просто хочу сказать, что словацкие футболисты играют в европейских клубах. Чтобы выиграть у таких соперников, должен быть особый день.

Гурбан Гурбанов - большой тренер, я знаю его, уважаю. Но и он не смог обыграть Мальту.

Соперники в нашей группе сильнее нас. Конечно, после таких поражений могут быть только негативные эмоции. Футбол – ситуативная игра. Одно решение может изменить ход матча. Судьбу встречи решают мелкие детали. Постараемся в следующих матчах сыграть лучше. Сложно отвечать на вопросы. Мы сыграли неудачно, но я верю, что мы можем играть лучше».