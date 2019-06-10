Венгрия выходит в лидеры, Азербайджан – последний Евро-2020
В отборочной группе «E» чемпионата Европы-2020, в которой выступает сборная Азербайджана, состоялась еще одна игра.
Венгрия в Будапеште со счетом 1:0 обыграла Уэльс. Единственный гол на 81-й минуте забил Мате Паткаи.
Благодаря этой победе венгры, которые 8 июня победили в Баку сборную Азербайджана со счетом 3:1, вышли в единоличные лидеры группы.
Турнирное положение в группе «E»:
1.Венгрия – 9 очков (4 матча)
2.Словакия – 6 (3)
3.Хорватия – 6 (3)
4.Уэльс – 3 (3)
5.Азербайджан – 0 (3).
Четыре команды продолжают борьбу за две путевки на Евро. Увы, сборная Азербайджана имеет лишь теоретические шансы включиться в нее.
Следующие матчи состоятся в сентябре:
6 сентября. Уэльс – Азербайджан, Словакия – Хорватия
9 сентября. Азербайджан – Хорватия, Венгрия – Словакия.