Сначала, как водится, появилась клубника, а потом прилавки разукрасились россыпями всех сортов черешни. Невозможно пройти мимо этих янтарных и бордовых плодов, но вот купить… Прямо скажем, не всем они нынче по карману. Понятное дело, первая черешня в середине мая стоила солидно. Кто-то, конечно, брал, но большинство терпеливо дожидались основного урожая. Но прошел месяц, а цены с места практически не сдвинулись: как были в мае, в зависимости от сорта и свежести товара, 4-7 манатов за килограмм, так по сей день и застыли. Ну, разве что традиционный «ахшам базары» (вечерняя торговля) выручает: чтобы в нагрянувшую жару капризный товар не испортился, его сбывают по 3-5 манатов. Можно, конечно, и по 2 маната купить, но это уже мятые и даже подгнившие плоды.

В Азербайджане наступила благодатная пора – одни за другими поспевают фрукты и ягоды. Базары и прилавки овощных магазинов запестрели веселыми красками разнообразных даров природы, а хозяйки принялись десятками килограммов закупать сахар на варенье. Только вот получится ли у них в этом году запастись на зиму этим сладким лакомством?

Кстати, с клубникой было то же самое: ее сезон уже к концу подходит, но удешевления не наблюдается. Свежие, крупные ягоды дешевле, чем за 4-5 манатов за кг, не купить. А на днях цены на нее вообще неуклонно поползли вверх.

«Как дорого, – сокрушается пенсионерка Эльмира Расулова. – Родственники из деревни звонили, говорят, черешни в этом году очень много – собирать не успевают, на землю осыпается. А мы здесь из-за ее дороговизны больше, чем полкило не можем себе позволить…»

Самое интересное, что причину столь стойкой дороговизны не могут объяснить ни торговцы, ни эксперты. В свой сезон клубника и черешня – очень востребованный товар. Выращивают эти фермеры чуть не во всех регионах страны, так что на наших рынках это далеко не дефицит. К тому же продукт скоропортящийся, еще и поэтому цены на него раньше были вполне приемлемые.

Продавец Матлаб Агаев в недоумении разводит руками: «Сами понять не можем – в сезон и так дорого. Не первый год фруктами торгую, но таких цен не припомню. Оптовики не желают их снижать, ну и мы вынуждены поступать так же. Не будем же себе в ущерб торговать…»

Так что же случилось этим летом? Отчего в сравнении с прошлым годом черешня такая дорогая, ведь завозят ее на городские рынки не из Турции или Испании, а с местных ферм.

Среди прочих причин завышенной стоимости продавцы называют перекупку товара по кругу. «Мы закупаем непосредственно у производителя, но если ягода перед тем, как попасть к покупателю, проходит через две-три пары рук спекулянтов, естественно, цена с каждым таким переходом будет расти», - объясняют торговцы.

Свое мнение о дороговизне сезонных фруктов нынешним летом haqqin.az высказал и эксперт по сельскому хозяйству Акиф Насирли.

Специалист напоминает, что весна нынче была довольно холодная, а на пик цветения фруктовых деревьев пришлись и проливные дожди, и град. Так что урожай не такой уж богатый. Да и вообще урожайность фруктов-овощей в последние годы снижается. Вместе с тем, несмотря на стабильный курс маната, его покупательная способность уменьшается.

«Для решения этих проблем государство должно стимулировать фермеров дешевыми кредитами, иначе с каждым годом мы будем наблюдать повышение цен на фрукты. Безусловно, нельзя не учитывать, что май-июнь рыночные торговцы не зря называют самой дорогой порой: молодых овощей-фруктов еще мало, зато спрос на них просто бешеный. Но вскоре они обещают запросы снизить - начнется полноценный сезон с обилием товара, когда, цены на абрикосы, черешню непременно опустятся», - полагает Насирли.

Торговцы, как правило ориентируются на повышенный спрос, и сейчас он есть. Так что дороговизну можно объяснить банальным желанием предпринимателей заработать. Они будут держать цены до тех пор, пока смогут получать прибыль. Как только спрос перестанет удовлетворять предложение, цены уменьшатся, считает эксперт.

Так что, кому фрукты сейчас не по карману, пусть дожидаются, снижения спроса, а следовательно – и цен. Но ведь такого снижения ждут большинство горожан, и что – начнут покупать, а спрос и цены опять подскочат? Парадокс какой-то...