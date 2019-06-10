В ходе инаугурации во Дворце независимости в Нур-Султане Токаев принес присягу народу Казахстана, положив руку на Конституцию страны. В конце глава ЦИК Казахстана Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента.

На церемонии присутствовали первый президент республики Нурсултан Назарбаев, депутаты парламента, члены Конституционного совета, судьи Верховного суда и члены правительства.

9 июня в Казахстане состоялись выборы главы государства. Касым-Жомарт Токаев набрал на них 70,76 процента голосов. Всего в выборах участвовало семь кандидатов.

В первый раз Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта. За день до этого Нурсултан Назарбаев, бессменно возглавлявший страну с апреля 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР), объявил об отставке. Согласно Конституции Казахстана, спикер верхней палаты парламента получает полномочия президента на оставшийся срок в случае его досрочного ухода с поста или смерти.