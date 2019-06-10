На насыпной части Васильевского острова в Петербурге ищут тело утонувшего студента-азербайджанца, пишут «Невские новости».

Поисковые работы на берегу Васильевского острова продолжаются в течение нескольких часов. Однако молодой человек в акватории залива все еще не найден. Личность пропавшего не установлена.

На берегу Васильевского острова на насыпной части проводятся работы по поиску утонувшего молодого человека. Неравнодушные петербуржцы сообщают в социальных сетях, что, предположительно, утонувшего ищут уже в течение нескольких часов.

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» сообщается, что молодой человек является студентом из Азербайджана, но официальной информации о национальности и социальном статусе пропавшего не поступало.

На месте продолжают работать поисковые службы.