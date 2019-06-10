Смертельное ДТП в Баку: сгорел автомобиль
Минувшей ночью в Баку недалеко от мечети Бибиэйбат произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Согласно информации, автомобиль BMW врезался в рекламный щит и загорелся. В результате погиб водитель автомобиля, находившийся рядом пассажир получил тяжелые ранения.
Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров, информация о ДТП поступила в скорую помощь в 03:37.
По его словам, пассажир автомобиля 28-летний Кямран Искендеров с ранениями различной степени тяжести был госпитализирован в Клинический медицинский центр. Его состояние оценивается как тяжелое.