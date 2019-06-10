Премьер Японии впервые за 40 лет летит Тегеран

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранним утром в среду, 12 июня, вылетел в Тегеран, где намерен провести переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани и духовным лидером Исламской Республики аятоллой Али Хаменеи.

«В ходе поездки запланированы встречи с президентом Роухани и верховным лидером Али Хаменеи. Это первый визит премьера Японии в Иран за более чем 40 лет», - отметил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

В последний раз глава японского правительства посещал Иран в 1978 году.

Сам же Синдзо Абэ перед вылетом заявил журналистам, что в ходе нынешнего визита собирается приложить усилия для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а также «откровенно обменяться мнениями» с Роухани и Али Хаменеи по поводу снижения напряженности в регионе.