Армянская армия обстреляла азербайджанские позиции из минометов

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шыхлар, Абдинли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Отметим, что давно не сообщалось о применении армянскими оккупационными войсками минометов на линии соприкосновения. Сейчас противник усиливает напряженность на всей протяженности линии соприкосновения и начал применять минометы. А до этого министр обороны Армении Давид Тонян заявил, что лично отдал приказ об уничтожении азербайджанского военнослужащего. Это говорит о том, что договоренность о снижении напряжения на линии соприкосновения, достигнутая прошлой осенью в Душанбе президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, больше не работает.