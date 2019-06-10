Срочное заседание Исполкома АФФА После поражения от Словакии
Сразу после отборочного матча Азербайджан – Словакия (1:5) на стадионе «Баксель Арена» состоялось срочное заседание Исполнительного комитета АФФА.
На собрание был приглашен и главный тренер сборной Никола Юрчевич. Обсуждались два последних поражения национальной команды от Венгрии и Словакии. Хорватский специалист коротко отчитался о последних неудачах и пообещал в ближайшие дни представить более расширенную информацию.
Члены Исполкома подчеркнули, что «приглашенные в сборную футболисты должны осознавать ту ответственность, которая на них лежит, должны во время матчей отдавать все силы и ни в коем случае не должны играть ниже своих возможностей», сообщает сайт АФФА.