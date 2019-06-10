Литва бесплатно передала Украине почти миллион боеприпасов

Литва безвозмездно передала Украине почти миллион неиспользуемых литовской армией боеприпасов для автоматов и пулеметов советского производства, стоимость которых оценивается в 255,5 тысячи евро, передает Дойче велле со ссылкой на минобороны Литвы.

"Передача боеприпасов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Литвой Украины, укрепления ее обороноспособности и обеспечения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", - заявил министр охраны края (обороны) Раймундас Кароблис.