Литва бесплатно передала Украине почти миллион боеприпасов
Литва безвозмездно передала Украине почти миллион неиспользуемых литовской армией боеприпасов для автоматов и пулеметов советского производства, стоимость которых оценивается в 255,5 тысячи евро, передает Дойче велле со ссылкой на минобороны Литвы.
"Передача боеприпасов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Литвой Украины, укрепления ее обороноспособности и обеспечения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", - заявил министр охраны края (обороны) Раймундас Кароблис.
В Вильнюсе напомнили, что это уже не первый случай, когда Литва оказывает Украине материальную поддержку и передает ей вооружение.
В сообщении минобороны подчеркивается, что Литва, оказывая военную помощь Киеву, соблюдает все международные соглашения и конвенции: боеприпасы, переданные Украине, могут использоваться исключительно для обороны Украины, участия в региональных и коллективных соглашениях и деятельности в соответствии с положениями Устава ООН.