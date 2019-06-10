МИД России о встрече Путина и Трампа

«Контакты такого уровня не готовятся в принципе путем обмена какими-то словесными комментариями в несколько свободном стиле. Здесь требуется определенная дипломатическая работа, определенные усилия», — сказал Рябков.

США не направляли России четких сигналов о встрече лидеров двух стран на саммите «Большой двадцатки» в Осаке, заявил 12 июня РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.

От Вашингтона пока не было «никаких импульсов на этот счет». По словам собеседника агентства, создается впечатление, что США пока не определились с предпочтительным форматом.

«Но мы продолжаем ориентироваться на то, что именно от американской стороны должны последовать соответствующие импульсы. Если их не будет, то тогда, как я понимаю, контакт тоже может состояться, но он будет, что называется, "на ногах". Но это все на уровне как бы размышлений, конкретики нет вообще», — заключил дипломат.

11 июня советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп рассчитывает встретиться в Осаке с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.