Лучшие спортсменки приглашают на чемпионат мира в Баку видео
Сильнейшие гимнастки мира приглашают болельщиков на чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку, который пройдет с 16 по 22 сентября.
Лучшие спортсменки планеты произносят фразы на азербайджанском: «Salam, Bakı» и «Mən sizi dünya çempionatına dəvət edirəm».
Поклонников художественной гимнастики в Азербайджан приглашают такие знаменитые грации, как россиянки Дина и Арина Аверины, израильтянка Линой Ашрам и другие.
Напомним, что на чемпионате мира в Баку будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду в Токио, что делает предстоящее первенство планеты еще более значимым.