В Казахстане вновь ограничили доступ к соцcетям
В Казахстане пользователи интернета испытывают проблемы с доступом в соцсети, в настоящее время не работает мессенджер WhatsApр, сообщает Интерфакс.
Согласно информации, проблемы с доступом начались накануне вечером и продолжились до утра среды, был недоступен ряд соцсетей и мессенджеров.
В частности, пользователи соцсетей отмечали ограничение доступа к Facebook, мессенджеру Telеgram, WhatsApр, сервису для обмена фото Instagram и хостингу Youtube.
Издание пишет, что в день президентских выборов отмечались перебои в работе сотовой связи, а также ограничение доступа в соцсети.
Позже на пресс-конференции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не знал о блокировках соцсетей, происходящих в последнее время в Казахстане, заверив, что даст правоохранительным органам соответствующее поручение.