В Казахстане вновь ограничили доступ к соцcетям

В Казахстане пользователи интернета испытывают проблемы с доступом в соцсети, в настоящее время не работает мессенджер WhatsApр, сообщает Интерфакс.

Согласно информации, проблемы с доступом начались накануне вечером и продолжились до утра среды, был недоступен ряд соцсетей и мессенджеров.

В частности, пользователи соцсетей отмечали ограничение доступа к Facebook, мессенджеру Telеgram, WhatsApр, сервису для обмена фото Instagram и хостингу Youtube.

Издание пишет, что в день президентских выборов отмечались перебои в работе сотовой связи, а также ограничение доступа в соцсети. 

Позже на пресс-конференции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не знал о блокировках соцсетей, происходящих в последнее время в Казахстане, заверив, что даст правоохранительным органам соответствующее поручение.

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