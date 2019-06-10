В Казахстане вновь ограничили доступ к соцcетям

В Казахстане пользователи интернета испытывают проблемы с доступом в соцсети, в настоящее время не работает мессенджер WhatsApр, сообщает Интерфакс.

Согласно информации, проблемы с доступом начались накануне вечером и продолжились до утра среды, был недоступен ряд соцсетей и мессенджеров.