В ходе встречи Закир Гасанов отметил военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, построенное на братских и дружеских отношениях, добавив, что оно развивается и укрепляется день ото дня.

В Габале состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции - Закира Гасанова и Хулуси Акара. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Министр обороны Закир Гасанов также провел встречу с находящимся с визитом в нашей стране министром обороны Грузии Леваном Изорией.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам регионального сотрудничества.

Турецкий министр, в свою очередь, подчеркнул важность этих встреч в расширении взаимных отношений.

В ходе встречи З.Гасанов отметил, что азербайджано-грузинское военное сотрудничество осуществляется путем обеспечения региональных экономических проектов, на двусторонней основе, в рамках программ, проводимых НАТО, а также в других областях, подчеркнул важность расширения сфер деятельности этого сотрудничества.

Выразив удовлетворение очередным визитом в Азербайджан, министр обороны Грузии отметил, что это является наглядным примером высокого уровня сотрудничества между нашими странами.

Затем стороны обменялись мнениями по военно-политической ситуации в регионе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В завершение встречи был подписан план двустороннего сотрудничества на 2019 год между министерствами обороны Азербайджана и Грузии.