Взмах Трампа раскрыл секрет США

Президент США Дональд Трамп случайно раскрыл детали миграционного соглашения с Мексикой. Об этом сообщает BBC.

На встрече с представителями СМИ американский лидер размахивал секретным документом, и журналистам удалось сделать фото, на котором видны некоторые положения, указанные в нем. Теперь, помимо аспектов, которые уже были озвучены главой МИД Мексики, стало известно о плане назначения Мексики «безопасной третьей страной». Для этого в ближайшее время мексиканская сторона обязалась проконтролировать исполнение всех своих законов.

Кроме того, в документе замечены отсылки к региональному плану по предоставлению убежища, включающий в себя несколько латиноамериканских государств.

Издание отмечает, что изначально Трамп отказался обсуждать планы с журналистами, сказав, что дело является секретным.