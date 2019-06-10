Хуситы обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии: десятки раненых
Сторонники йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) выпустили ракету по аэропорту города Абха в Саудовской Аравии, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией.
По данным телеканала, ракета ударила по залу прибытия аэропорта, в результате ранения получили 26 человек.
Ранее сами хуситы сообщали, что нанесли удар по аэропорту в Абхе.
9 июня хуситы с помощью беспилотников атаковали в Саудовской Аравии аэропорт города Джизан. Ударам подверглись ангары, в которых находились саудовские беспилотники, другие объекты воздушной гавани.