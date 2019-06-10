В Габале обсуждают военный союз Азербайджана, Грузии и Турции
В Центре Конгресса имени Гейдара Алиева проходит трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии - Закира Гасанова, Хулуси Акара и Левана Изории. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
В ходе встречи предусмотрено обсуждение военно-политической ситуации в регионе, вопросов развития военного сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечение безопасности региональных проектов и проведение обмена мнениями в сфере трехстороннего военного сотрудничества.