Турецкие войска в Нахчыване вызвали панику в Армении наши подробности
В Нахчыване завершился последний этап совместных азербайджано-турецких тактических учений c боевой стрельбой «Нерушимое братство — 2019». Согласно сообщению пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана, для участия в учениях были привлечены до 5000 военнослужащих обеих стран, принятые на вооружение более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники.
Цель маневров — разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач. Вместе с тем подчеркивается, что совместные тактические учения нацелены на отработку боевой стрельбы.
Учения в Нахчыване вызвали большую тревогу в Армении, следствием которой стали гневные высказывания армянских деятелей разного калибра и даже обращения к «мировой общественности» с призывом «остановить и пресечь перманентное наращивание Азербайджаном военной мощи».
Так, председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил, что международное сообщество, не обращает должного внимания на Нахчыван, что может обернуться глобальными последствиями. «Присутствие Турции в Нахчыване продолжает укреплять азербайджано-турецкий тандем, представляя угрозу не только безопасности Армении, по периметру границы с которой в последние месяцы наблюдается рост напряженности, но и региону в целом», - заявил армянский политик.
Еще один армянский деятель - Сергей Шакарянц на пресс-конференции в Ереване предложил в ответ на турецко-азербайджанские боевые стрельбы срочно провести совместные учения Армении и Ирана на границе с Нахчываном. На что Иран не счел нужным выразить хоть какую-то реакцию. Впрочем, Тегерану сейчас явно не до учений, да и вообще не до Армении – со своими бы проблемами разобраться.
В то же время министр обороны Турции Хулуси Акар, присутствовавший на маневрах в Нахчыване, четко обозначил их задачи и формат: «Турция и Азербайджан - братские страны, сообща противостоящие угрозам. В современном мире растут угрозы не только на региональном, но и глобальном уровне. Безопасность наших стран и народов можно обеспечить лишь путем укрепления военной мощи. Сильная армия - сдерживающий фактор для противника».
Нахчыван сегодня такой же прифронтовой регион, как и районы на подступах к оккупированному армянами Нагорному Карабаху. Потому именно здесь реализуются проекты, нацеленные на дальнейшее наращивание военной мощи и укрепление военного потенциала страны. Создание в автономной республике Отдельной армии, оснащение ее самым современным оружием и боеприпасами, новейшей техникой, создание новых и модернизация действующих воинских частей предпринято для того, чтобы в случае необходимости Нахчыван мог дать достойный ответ любой потенциальной агрессии и угрозе.
Вместе с тем, как напоминает турецкий политолог Угур Унвер, согласно Карскому договору Турецкая Республика является гарантом безопасности Нахчывана. «В этом аспекте Турция несет ответственность за безопасность Нахчывана. В случае любой угрозы для этого региона Азербайджана, в соответствии с Карским договором, Турция должна предпринять немедленные шаги для преодоления этой угрозы. То есть нынешние и совместные турецко-азербайджанские учения не направлены против кого-либо, просто, согласно своим обязательствам, Турция имеет право проводить мероприятия с целью защиты Нахчывана», - объясняет Унвер.
Как известно, пятая статья Карского договора, заключенного в 1921 году между Турцией и советскими республиками Азербайджаном, Грузией и Арменией, определила особый статус Нахчывана (прежде Нахичевань) в составе Азербайджана. «Правительство Турции и правительства советских республик Армении и Азербайджана согласны, что Нахичеванская область в границах, указанных в приложении III настоящего Договора, образует автономную территорию под покровительством Азербайджана». Казалось бы, четкая и предельно ясная правовая установка этого международного документа расставляет все точки над İ в споре о принадлежности этого региона. Карский договор стал в судьбе Нахчывана надежным международно-правовым гарантом. Но хотя по сей день речь о денонсации этого соглашения не заходила, Армения время от времени пытается заявить свои права на Нахчыван, хотя сама же на протяжении столетия признавала протекторат Азербайджана над этой территорией.
Вот и сейчас, несмотря на законность проведения подобных военных учений в Нахчыване, Армения пытается обратить на них внимание другого гаранта безопасности автономии – Россию, указывая, что «командование 102-й российской военной базы внимательно следит за совместными военными учениями Турции и Азербайджана в Нахчыване».
По информации армянских СМИ, об этом заявил военный атташе посольства России в Армении Андрей Грищук. Однако российский военный дипломат, вопреки чаяниям армян, отмечает, что военные учения в Нахчыване «в настоящее время не представляют никакой угрозы». «Данные учения интересны с точки зрения статистики, сохранения стабильности в регионе. Никакой угрозы они не представляют на текущий момент. Это базовые учения и проводятся в соответствии с заявленными целями, поэтому мы наблюдаем за этими учениями», - сказал Грищук.
Ранее такую же оценку Нахчыванской автономии и всего там происходящего дал генеральный директор Института политических исследований политолог Сергей Марков. Прежде всего он заявил, что Россия придерживается принципов территориальной целостности Азербайджана, включая Нагорный Карабах и Нахчыван, а также как сопредседатель Минской группы ОБСЕ всячески содействует мирному диалогу между Азербайджаном и Арменией, считая, что конфликт должен быть решен в рамках мирного процесса.
«Нахчыван является неотъемлемой частью Азербайджана. В последнее время, я знаю, в азербайджанской прессе была озабоченность по поводу возможного поднятия какой-то проблемы с Нахчываном. Я хочу заверить, что позиция российского государства очень четкая и ясная: Нахчыван является неотъемлемой частью Азербайджана, и любые разговоры, ставящие это под сомнение, являются нарушающими право и подрывающими стабильность в этом регионе», - подчеркнул С.Марков.
То есть несмотря на то, что оба гаранта безопасности Нахчывана - Турция и Россия не проявляют никакой озабоченности по поводу военных учений в регионе, армянская сторона, как обычно, всячески пытается накалить ситуацию накануне предполагаемых переговоров руководства Азербайджана и Армении.