В Нахчыване завершился последний этап совместных азербайджано-турецких тактических учений c боевой стрельбой «Нерушимое братство — 2019». Согласно сообщению пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана, для участия в учениях были привлечены до 5000 военнослужащих обеих стран, принятые на вооружение более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники.

Цель маневров — разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач. Вместе с тем подчеркивается, что совместные тактические учения нацелены на отработку боевой стрельбы.

Учения в Нахчыване вызвали большую тревогу в Армении, следствием которой стали гневные высказывания армянских деятелей разного калибра и даже обращения к «мировой общественности» с призывом «остановить и пресечь перманентное наращивание Азербайджаном военной мощи».

Так, председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил, что международное сообщество, не обращает должного внимания на Нахчыван, что может обернуться глобальными последствиями. «Присутствие Турции в Нахчыване продолжает укреплять азербайджано-турецкий тандем, представляя угрозу не только безопасности Армении, по периметру границы с которой в последние месяцы наблюдается рост напряженности, но и региону в целом», - заявил армянский политик.

Еще один армянский деятель - Сергей Шакарянц на пресс-конференции в Ереване предложил в ответ на турецко-азербайджанские боевые стрельбы срочно провести совместные учения Армении и Ирана на границе с Нахчываном. На что Иран не счел нужным выразить хоть какую-то реакцию. Впрочем, Тегерану сейчас явно не до учений, да и вообще не до Армении – со своими бы проблемами разобраться.

В то же время министр обороны Турции Хулуси Акар, присутствовавший на маневрах в Нахчыване, четко обозначил их задачи и формат: «Турция и Азербайджан - братские страны, сообща противостоящие угрозам. В современном мире растут угрозы не только на региональном, но и глобальном уровне. Безопасность наших стран и народов можно обеспечить лишь путем укрепления военной мощи. Сильная армия - сдерживающий фактор для противника».

Нахчыван сегодня такой же прифронтовой регион, как и районы на подступах к оккупированному армянами Нагорному Карабаху. Потому именно здесь реализуются проекты, нацеленные на дальнейшее наращивание военной мощи и укрепление военного потенциала страны. Создание в автономной республике Отдельной армии, оснащение ее самым современным оружием и боеприпасами, новейшей техникой, создание новых и модернизация действующих воинских частей предпринято для того, чтобы в случае необходимости Нахчыван мог дать достойный ответ любой потенциальной агрессии и угрозе.

Вместе с тем, как напоминает турецкий политолог Угур Унвер, согласно Карскому договору Турецкая Республика является гарантом безопасности Нахчывана. «В этом аспекте Турция несет ответственность за безопасность Нахчывана. В случае любой угрозы для этого региона Азербайджана, в соответствии с Карским договором, Турция должна предпринять немедленные шаги для преодоления этой угрозы. То есть нынешние и совместные турецко-азербайджанские учения не направлены против кого-либо, просто, согласно своим обязательствам, Турция имеет право проводить мероприятия с целью защиты Нахчывана», - объясняет Унвер.