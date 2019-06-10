В России во время учений утонул БТР с солдатом
В Калининградской области РФ во время военных учений в море затонул бронетранспортер, пишет РБК со ссылкой на издание «Новый Калининград».
Согласно информации, все произошло во время очередного этапа конкурса «Морской десант–2019».
Бронетранспортер принадлежал 336-й бригаде морской пехоты, дислоцированной в Балтийске, пишет «Комсомольская правда». Военнослужащий утонул при учебной высадке с моря на необорудованное побережье. Внутри находилось трое военнослужащих, двоим удалось спастись.
В военно-следственном управлении СК по Балтфлоту подтвердили гибель военнослужащего.