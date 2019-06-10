В Вашингтоне Хикмет Гаджиев столкнулся с армянскими лоббистами видео
11 июня в одном из влиятельных мозговых центров, действующих в Вашингтоне - Евразийском центре Атлантического совета состоялось мероприятие, посвященное внешней политике Азербайджана, сообщает haqqin.az.
На мероприятии принимали участие заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, заведующий отделом внешнеполитических вопросов Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, бывший посол США в Азербайджане Ричард Морнингстар, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Вашингтоне и аналитики.
Воспользовавшись открытостью мероприятия для общественности, в нем также приняли участие большое количество представителей армянского лобби.
Выступивший на мероприятии Джордж Кент рассказал присутствующим о стратегической значимости азербайджано-американских отношений. Рассказывая о значимости Южного Кавказа, он охарактеризовал Азербайджан как важного партнера, отметив успешное сотрудничество в сфере безопасности, энергетики и обеспечения экономического развития.
Представитель Госдепа США подчеркнул, что рост взаимных визитов официальных лиц и повышение диалога являются показателем развития двухсторонних отношений. От имени правительства США Джордж Кент выразил благодарность Азербайджану за значительную поддержку миротворческой операции НАТО в Афганистане.
По его словам, США являются сторонниками мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, оставаясь верным посредническим усилиям в рамкам МГ ОБСЕ. Он добавил, что скорейшее урегулирование конфликта создаст возможность для обеспечения мира и процветания в регионе.
Затем при модерации бывшего посла США в Азербайджане Ричарда Морнингстара состоялась беседа с Хикметом Гаджиевым. Х.Гаджиев рассказал об основах внешней политики Азербайджана, его стратегической позиции, об отношениях между региональными государствами, об осуществленных энергетических и транспортных проектах, которые изменили карту региона, а также о нынешнем этапе процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Официальный представитель Администрации президента отметил, что несмотря на терпеливый и мудрый подход руководства Азербайджана, правительство Пашиняна не демонстрирует серьезную позицию в урегулировании конфликта, наоборот отметилось шагами и заявлениями, еще более напрягающими ситуацию.
В этой связи, Хикмет Гаджиев рассказал о последних провокациях Армении на линии соприкосновения войск, которые закончились гибелью азербайджанских военнослужащих, и отметил, что эти шаги направленны именно на подрыв переговорного процесса. Хикмет Гаджиев, перечислив экономические сложности, которые испытывает Армения, сказал, что урегулирование конфликта в первую очередь принесет пользу Армении, что единственный путь выхода Армении из этого кризиса – это урегулирование конфликта. Хикмет Гаджиев сказал, что, к сожалению, Армения и ее дипломаты пока не понимают этого.
Представитель Администрации президента отметил, что параллельно с участием в мирных переговорах Армения продолжала незаконную деятельность на оккупированных территориях, и подчеркнул важность того, чтобы международная общественность обратила большое внимание на это. В заключение Хикмет Гаджиев ответил на вопросы аудитории. На этом этапе массово принимающие участие в мероприятии армянские лоббисты (мероприятие было открытым для общественности) стали задавать представителю Азербайджана провокационные вопросы и Хикмет Гаджиев ответил на эти вопросы, разоблачив агрессивную политику Армении, нарушающей нормы международного права.