Отдел информации 14:19

11 июня в одном из влиятельных мозговых центров, действующих в Вашингтоне - Евразийском центре Атлантического совета состоялось мероприятие, посвященное внешней политике Азербайджана, сообщает haqqin.az. На мероприятии принимали участие заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, заведующий отделом внешнеполитических вопросов Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, бывший посол США в Азербайджане Ричард Морнингстар, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Вашингтоне и аналитики.

Воспользовавшись открытостью мероприятия для общественности, в нем также приняли участие большое количество представителей армянского лобби. Выступивший на мероприятии Джордж Кент рассказал присутствующим о стратегической значимости азербайджано-американских отношений. Рассказывая о значимости Южного Кавказа, он охарактеризовал Азербайджан как важного партнера, отметив успешное сотрудничество в сфере безопасности, энергетики и обеспечения экономического развития. Представитель Госдепа США подчеркнул, что рост взаимных визитов официальных лиц и повышение диалога являются показателем развития двухсторонних отношений. От имени правительства США Джордж Кент выразил благодарность Азербайджану за значительную поддержку миротворческой операции НАТО в Афганистане. По его словам, США являются сторонниками мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, оставаясь верным посредническим усилиям в рамкам МГ ОБСЕ. Он добавил, что скорейшее урегулирование конфликта создаст возможность для обеспечения мира и процветания в регионе.