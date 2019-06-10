Протесты в Москве: десятки задержанных фото; видео
В Москве во время шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова полиция и Росгвардия задержали более 90 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Среди них как сотрудники нескольких изданий, в том числе «Медуза», «МБХ-Медиа», «Дождь» и других, так и просто пришедшие на марш люди.
РБК пишет, что задержан также глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный.
Собравшиеся скандируют различные лозунги, в том числе «Свободу политзаключенным», «Долой власть чекистов» и другие.