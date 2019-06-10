По ее словам, в 08:45 поступил вызов в село Гарадемирчи. Сразу же по прибытию скорой на медиков с куском железа в руке набросился сын больного.

Сотрудники Бардинской станции скорой помощи были избиты сыном онкологического больного, к которому они приехали по телефонному вызову. Инцидент произошел сегодня в селе Гарадемирчи. Машина скорой помощи также была приведена в состояние негодности.

«Он даже не дал нам возможности сойти с машины. Кричал, что его отец уже умер и он убьет врачей. Мы попытались спрятаться от него в машине, а он железкой разбил стекла и зеркала, а также помял машину», - рассказала медсестра.

Умерший был онкологическим больным, к которому и до этого неоднократно приезжали бригады скорой помощи. Ему делали инъекции обезболивающих, чтобы он не мучался.

«И в этот раз мы без промедления отправились по вызову. Но по прибытии увидели, что больной скончался, а его сын даже не позволил нам приблизиться к нему. Разбитые им стекла автомобиля порезали мне ноги и руки. До сих пор мои волосы очищают от осколков», - говорит женщина.

Другая медсестра, 54-х летняя Рафига Абдуллаева также пострадала. Осколки стекла поранили ей руки.

«Один человек подошел и попытался успокоить парня и только после этого водителю удалось уехать. Парень погнался за автомобилем, но не смог догнать», - рассказывает она.

Проработавшая 33 года на скорой помощи Тарана Гасымова жалуется, что в последнее время растет агрессия по отношению к медицинским работникам.

«Не давно были случаи избиения врача и медсестры. Пьяный мужчина напал на врача, когда его везли в больницу. Каждый день бывают различные вызовы. Мы не знаем, что нас ждет, когда отправляемся на очередной вызов. Как помогать людям, когда сам находишься в состоянии страха и стресса?», - рассказывает женщина.