В Кишиневе произошла потасовка с участием нового главы МВД Андрея Нестасэ и начальника Генерального инспектората полиции Александра Пынзаря. Перерасти в полноценную драку ей не дали полицейские.

В среду утром здание управления Национального инспектората расследований в Кишиневе было заблокировано полицейскими в масках. Сотрудников ведомства, которые поддержали новое молдавское правительство, отстранили от работы, в их кабинетах начались обыски.