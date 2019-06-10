В Молдове полицейские подрались с новым главой МВД Видео
В Кишиневе произошла потасовка с участием нового главы МВД Андрея Нестасэ и начальника Генерального инспектората полиции Александра Пынзаря. Перерасти в полноценную драку ей не дали полицейские.
В среду утром здание управления Национального инспектората расследований в Кишиневе было заблокировано полицейскими в масках. Сотрудников ведомства, которые поддержали новое молдавское правительство, отстранили от работы, в их кабинетах начались обыски.
В здание попытался попасть новый глава МВД Андрей Нэстасе. Но ему не позволил это сделать начальник Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь, уволенный решением нового правительства. Пынзарь с криками стал отталкивать Нэстасе от двери. Полицейские в масках, встав между участниками конфликта, предотвратили дальнейшее рукоприкладство, передает Интерфакс.
В Молдове с прошлой недели резко обострился политический кризис. 7 июня Конституционный суд страны постановил, что в полночь 8 июня срок депутатских мандатов истек. Согласно Конституции, президент обязан распустить парламент и назначить новые выборы. Однако президент Игорь Додон отказался распускать парламент, и в субботу поддерживающая его Партия социалистов Республики Молдова (ПСМР) договорилась о коалиции с проевропейским блоком Acum. Было сформировано правительство во главе с премьер-министром Майей Санду, которое президент привел к присяге. В воскресенье же КС временно лишил Додона полномочий, передав их и. о. премьер-министра Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента. До сих пор все попытки правительства Санду взять под контроль органы государственного управления заканчивались провалом.