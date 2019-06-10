11 июня AccessBank провел бизнес-форум на темы "Налоги" и "Таможня". Выступивший на церемонии открытия бизнес-форума председатель правления AccessBank Анар Гасанов сказал, что интерес к мероприятию был очень большим.

"Главной причиной тому являются темы, которым посвящен этот форум. Как вы знаете, наши клиенты и потенциальные партнеры - крупные налогоплательщики. К тому же, часть из них занимается операциями по экспорту и импорту. Несомненно, у них накопилось немало вопросов по данным сферам. Будучи банком со статусом "Друг предпринимателей", мы решили провести такое мероприятие и предоставить им возможность получить ответы на свои вопросы", - сказал он.