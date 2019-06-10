После решения административного суда во французском Сержи-Понтуазе об аннулировании т.н. «Декларации о дружбе» между муниципалитетом города Арнувиль и сепаратистским Мартунинским (Ходжавенд –ред.) районом в оккупированном Карабах е, административный суд Гренобля выступил с аналогичными решениями.

Как сообщает выходящее на французском языке издание Nouvelles Armenie, в частности, административный суд Гренобля принял решение об отмене еще четырех "хартий о дружбе", подписанных представителями марионеточного оккупационного режима в Нагорном Карабахе с коммунами во Франции.

Как писал ранее haqqin.az, мэр города Арнувиль признан виновным в превышении служебных полномочий и нарушении законов, регулирующих децентрализованное сотрудничество.

Приведенные административным судом в Гренобле аргументы почти идентичны: подобные хартии противоречат внешней политике Франции и не имеют никакой силы.