Два землетрясения потрясли Грузию
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло близ села Ацкури в 17 километрах от города Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети). Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Согласно информации, толчки были зафиксированы в 12:44 по тбилисскому времени. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 13 км.
Спустя 60 секунд были зафиксированы повторные толчки. На этот раз магнитуда составила 3,3, эпицентр залегал на глубине 6 км, передает Sputnik Грузия.
Информации о жертвах и разрушениях нет.