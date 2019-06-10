Синоптики о погоде на завтра: жара
В четверг в Азербайджане ожидается теплая погода, однако местами прогнозируются дожди, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Так, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков. Ветер умеренный северный.
Прогнозируемое на 12-15 июня на Апшероне преобладание умеренного ветра хазри благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 20-24, днем 30-34 градуса тепла. В Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса.
Атмосферное давление - 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 35-45%.
На пляжах Баку и Сумгаита прогнозируется умеренный северный ветер, температура воды составит 22-25 градусов.
В районах Азербайджана осадков также не ожидается, однако ближе к вечеру в некоторых северных и западных районах прогнозируются дожди и грозы, местами кратковременные ливни, выпадет град. Западный ветер днем местами усилится. Температура воздуха ночью 19-24, днем 33-38 градусов, в горах 12-17, днем 19-24 градуса тепла.