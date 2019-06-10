Синоптики о погоде на завтра: жара

В четверг в Азербайджане ожидается теплая погода, однако местами прогнозируются дожди, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Так, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков. Ветер умеренный северный.

Прогнозируемое на 12-15 июня на Апшероне преобладание умеренного ветра хазри благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.