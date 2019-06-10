Минэкологии об опасных пляжах Каспия

Пляжи на территории Набранского муниципалитета Хачмазского района непригодны для купания, сказал сегодня журналистам начальник Управления комплексного экологического мониторинга Каспия Минэкологии и природных ресурсов Арастун Гасанов.

По словам Гасанова, в связи с открытием пляжного сезона сотрудники управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Минэкологии совместно с представителями Республиканского центра гигиены и эпидемиологии провели мониторинги на пляжах северных и южных регионов. Были взяты пробы морской воды, проведены микробиологические исследования.

По результатам анализов выяснилось, что морская вода на территории Набранского муниципалитета Хачмазского района опасна для купания. Микробиологическое состояние морской воды в Яламе, Сеидлер и Истису Хачмазского района в пределах нормы, пляжи безопасны для купания.

Кроме того, Гасанов отметил, что на основе анализов проб морской воды с пляжей южных регионов было решено, что пляжи Ленкорани и Астары также пригодны для купания.