Эльмир Алиев, отдел спорта 17:02

Финал Лиги Европы в Баку, состоявшийся 29 мая с участием английских клубов «Челси» и «Арсенал» (4:1), стал последним футбольным матчем бывшего президента УЕФА 89-летнего Леннарта Юханссона. Спустя шесть дней, 4 июня, он скончался…

На финале в Баку Юханссон в последний раз встретился со своим коллегой и другом, нынешним представителем Швеции в Исполкоме УЕФА Ларс-Кристером Олссоном. «Я никогда не видел его таким уставшим, - цитирует Олссона Sportbladet. – Мы встретились на ужине накануне матча. Но он рано ушел из-за усталости. На следующий день мы встретились на финале. Мы мало говорили о состоянии его здоровья. Мы вели обычную беседу на футбольные темы. Он сказал, что немного странно видеть в финалах четыре английские команды. По его мнению, было бы лучше, если бы играли команды из разных стран». После матча в Баку Леннарт Юханссон планировал отправиться в Мадрид на финал Лиги чемпионов, но из-за плохого самочувствия он и сопровождавшая его сиделка приняли решение вернуться домой в Стокгольм. «Поездка в Баку, вероятно, потребовала от него много сил», - предполагает Олссон. Менее чем через неделю экс-президент УЕФА уснул и не проснулся.

«Первое, что я почувствовал, это то, что я потерял друга, - говорит соотечественник Юханссона. - Мы долгое время работали вместе, но и после того, как он покинул свой пост, мы проводили много времени вместе. Это было больше дружбой, чем общением по работе. Он был солидным другом, солидным человеком. У нас было единое мнение о том, как нужно развивать европейский футбол. Было важно делать все правильно, а не как в ФИФА. Леннарт покинул пост президента УЕФА в 2007 году, но продолжал участвовать в футбольных обсуждениях. После смерти своей супруги Лолы в 2017 году он чувствовал себя очень одиноким. Она много значила для него. Он пытался отвлечь себя футболом, но у него это так и не получилось». Леннарт Юханссон возглавлял УЕФА с 1990-го по 2007-й годы. Он сменил на посту президента француза Жака Жоржа. Во время работы Юханссона изменилась не только спортивная, но и коммерческая составляющая европейского футбола. До его прихода УЕФА выполнял лишь административные функции, а штаб-квартира находилась в скромном пригороде Берна. При Юханссоне же организация стала развитой и современной, офис переехал в Ньон и стал называться Домом европейского футбола, УЕФА был преобразован из административного органа в коммерческое предприятие. Помимо должности в УЕФА, Юханссон с 1985-го по 1990-й годы возглавлял Шведский футбольный союз. Вся его жизнь была также неразрывно связана со стокгольмским клубом АИК, президентом которого он являлся с 1967-го по 1980-й годы. До последних дней жизни Юханссон посещал все домашние матчи АИК и сборной Швеции.