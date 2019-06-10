Попытка госпереворота в Судане

В Судане произошла новая попытка военного переворота, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Отмечается, что в ходе случившегося были задержаны 68 офицеров-заговорщиков. Сейчас они находятся под следствием.

Напомним, что 11 апреля в Судане произошел переворот, в результате которого президент Омар аль-Башир был отстранен от власти и помещен в тюрьму. Власть перешла в руки переходного военного совета, однако народные протесты до сих пор не утихают.