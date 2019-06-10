Грузия подключится к азербайджано-турецким учениям

Грузия будет участвовать в совместных военных учениях, проводимых Азербайджаном и Турцией, заявил министр обороны Леван Изория на брифинге в Габале по итогам трехсторонней встречи глав оборонных ведомств.

«Одним из основных критериев нашего стратегического партнерства является проведение военных учений. Мы сегодня приняли решение, что Грузия также будет участвовать в военных учениях Азербайджана и Турции», - сказал Изория.

По его словам, министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции в ходе трехсторонней встречи обсудили вопросы безопасности в регионе: «Мы в ходе встречи еще раз подтвердили признание территориальной целостности друг друга».

Грузинский министр подчеркнул, что встреча в Габале была важной с точки зрения «обеспечения безопасности наших народов».