Названа самая опасная страна в мире

Самой небезопасной страной в 2018 году стал Афганистан, вытеснивший с последнего места Сирию, занявшую на этот раз предпоследнюю строчку в рейтинге.

Согласно Глобальному индексу миролюбивости (Global Peace Index), самой безопасной страной в мире остается Исландия, передает РИА Новости.

В Сирии, Афганистане и ЦАР в 2018 году насилие повлекло самые большие экономические потери: 67%, 47% и 42% ВВП соответственно", - говорится в тексте доклада.

В пятерку наименее безопасных стран впервые вошел Йемен.

Global Peace Index - индекс, разработанный социологами и экономистами международной группы экспертов Института экономики и мира (IEP). Список составляется ежегодно с 2007 года.