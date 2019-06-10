США о демократических реформах в Азербайджане

Хикмет Гаджиев, советник президента Азербайджана по внешней политике, в начале этой недели прибыл в столицу США, чтобы рассказать о текущих внешнеполитических инициативах своей страны, о планах по взаимодействию со своими соседями в кавказском регионе и со стратегическими партнерами на Западе, сообщили источники Туран в Bашингтоне.

Bопросы демократического управления и гражданского общества, мирное урегулирование в Нагорном Карабах е, сотрудничество в сфере безопасности и энергетики - ключевые темы, обсужденные 11 июня в Bашингтоне с правительственной делегацией Азербайджана, сообщает Туран.

"Мы активно работаем с Азербайджаном и другими партнерами на Южном Кавказе по безопасному, демократическому, мирному и процветающему Кавказскому региону, свободному от негативного иностранного влияния ", - сказал представитель Госдепа.

Что касается демократии, то США "продолжают поощрять все шаги к системным реформам в Азербайджане, особенно в сфере верховенства закона и по защите прав человека и основных свобод ", - сказал Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря по Европейским и Евразийским делам, выступая во вторник на мероприятии, организованном Атлантическим Советом.

"Обе эти сферы важны и пойдут на пользу азербайджанскому народу и создадут возможность для углубления нашего сотрудничества ".

Bашингтон, добавил он, считает, что мирное урегулирование в Нагорном Карабахе является приоритетом.

"Мы по-прежнему полностью привержены процессу Минской группы. Мы считаем, что разрешение этого конфликта имеет важное значение для достижения безопасности и процветания как для Азербайджана, так и для Армении ", - отметил Кент.

Шаги США по разрешению этого конфликта будут по-прежнему основываться на принципах неприменения силы или угрозы силы, территориальной целостности, равных правах и самоопределения народов, - сказал он.

B свою очередь, Хикмет Гаджиев в своем выступлении назвал внешнюю политику Баку "независимой, предсказуемой, логичной". Он отметил, что Азербайджану удалось установить хорошие отношения с Китаем, США и ЕС.

Что касается нагорно-карабахского урегулирования, он подчеркнул необходимость "расширения диалога между Арменией и Азербайджаном", добавив, что его страна готова "поделиться" своим процветанием с Арменией, как это делается с Грузией, но после разрешения конфликта.

Говоря о внутренних событиях в Азербайджане, Гаджиев сказал, что в настоящее время президент Азербайджана "имеет стратегическое видение трансформации страны."

"Система государственной службы Азербайджана является одной из лучших в мире", - добавил он.