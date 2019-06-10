Министр обороны Турции: Анкара готовит ответ Пентагону

По словам Акара, 13 июня он проведет с Шанаханом телефонный разговор, а в конце июня планирует встретиться с ним лично.

«Ведется соответствующая работа. Турция готовит ответ Вашингтону»,— передает слова министра Anadolu.

По его словам, в письме Шанахан «делится ожиданиями» по урегулированию проблем стратегического партнерства и отмечает важность продолжения сотрудничества. «Турция продолжит выполнять обязательства в рамках НАТО и двусторонних отношений с США. Ожидаем от партнеров того же отношения»,— сказал Акар.

Напомним, в 2017 году Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех систем С-400, поставки которых ожидались в марте 2020-го, но затем Анкара и Москва договорились ускорить процесс. Из-за С-400 США пригрозили Турции исключением из программы истребителей-бомбардировщиков F-35. Пентагон считает, что продажа С-400 позволит России собирать информацию о F-35.