Министр обороны Турции: Анкара готовит ответ Пентагону
Письмо исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана по российским системам С-400 противоречит духу союзничества Анкары и Вашингтона, считает министр обороны Турции Хулуси Акар.
По словам Акара, 13 июня он проведет с Шанаханом телефонный разговор, а в конце июня планирует встретиться с ним лично.
«Ведется соответствующая работа. Турция готовит ответ Вашингтону»,— передает слова министра Anadolu.
По его словам, в письме Шанахан «делится ожиданиями» по урегулированию проблем стратегического партнерства и отмечает важность продолжения сотрудничества. «Турция продолжит выполнять обязательства в рамках НАТО и двусторонних отношений с США. Ожидаем от партнеров того же отношения»,— сказал Акар.
Напомним, в 2017 году Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех систем С-400, поставки которых ожидались в марте 2020-го, но затем Анкара и Москва договорились ускорить процесс. Из-за С-400 США пригрозили Турции исключением из программы истребителей-бомбардировщиков F-35. Пентагон считает, что продажа С-400 позволит России собирать информацию о F-35.