Джейхун Наджафов 18:41

Представители 500 таможенных и пограничных служб, компаний, работающих в сфере информационных технологий, научных кругов и различных государственных и частных структур из 91 страны мира, участвуют на проходящем в Баку Конференции и выставке информационных технологий и технических инноваций. Как передает haqqin.az генеральный секретарь Всемирной Таможенной Организации (ВТО/СТС) Кунио Микурийа в беседе с журналистами сказал, что целью конференции является обмен опытом, достижениями, идеями по вопросам совершенствования, повышения рациональности работы таможни и внедрению информационных технологий в таможенных службах. Он сказал, что бакинская конференция укрепит отношения Азербайджана с ВТО/СТС и таможенными службами других государств.

По его словам, Азербайджан на высоком уровне ведет работу по внедрению информационных технологий в национальную таможенную систему. В частности Микурийа отметил, что ВТО/СТС предложила осуществить в Азербайджане пилотный проект по использованию современной технологии блокчейн в азербайджанской таможне. Сейчас ВТО/СТС разрабатывает международные стандарты технологии блокчейн в таможенной сфере, и они предложили таможенникам Азербайджана осуществить пилотный проект по данной технологии, сказал он. По словам главы Госкомтаможни Сафара Мехтиева в ближайшие дни запланировало заключение меморандума Госкомитета с компанией İBM по программе блокчейн. Эта программа позволяет широкое и совместное использование информации, когда без каких-то запросов, и прочих процедур частные и госструктуры получат доступ к информации в таможенной сфере. Внедрение технологии блокчейн в первую очередь откроет возможности для легальной и безопасной торговли. Он сказал, что после внедрения технологии блокчейн компании İBM любой желающий без запросов и потери времени сможет отследить перевозку контейнеров в Азербайджан: из каких стран, компаний, местоположение в пути и пр. По его словам, базовая работа по внедрению этой системы в таможне уже проведена. Уже сейчас любое государственное ведомство может в онлайн режиме получить информацию, касающуюся таможенной сферы, сообщил он. По словам Мехтиева после заключения меморандума с İBM на первом этапе блокчейн будет внедрен в информационной базе Госкомтаможни по контейнерным перевозкам. Позже эта система будет использована по данным о воздушных и сухопутных транспортных перевозках. Так же ведется работа над использованием технологии блокчейн в рамках двух сторонних отношениях с государствами-членами ГУАМ, сообщил он.

В беседе с haqqin.az участвующий в конференции лауреат Нобелевской премии по экономике, член Национальной академии наук США Эрик Маскин сказал, что внедрение информационных технологий в таможенную сферу позволит значительно повысить эффективность борьбы с транзитом запрещенных грузов, трафиком наркотиков, оружия и пр. В то же время технологии сократят время на таможенный досмотр товаров и людей. Роботы и гаджеты работают значительно быстрее, чем люди. Тем самым сократится потеря времени для бизнеса и людей, что положительно в широком понимании скажется на экономике, сказал он.