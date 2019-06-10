Хакеры взломали Twitter российского премьера

Аккаунт главы российского правительства в Twitter Дмитрия Медведева в Твиттере был взломан, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.



В кабмине уточнили, что в настоящее время контроль над аккаунтом восстановлен.

Речь идет об английском варианте аккаунта @MedvedevRussiaE. В настоящее время там содержится поздравление с Днем России. Но короткое время в Twitter Медведева висело сообщение с бессмысленным набором слов и букв на латинице в ответ на сообщение иракского посла в Москве Хайдара Хади.

В российской версии Twitter аккаунта у Медведева 4,84 млн подписчиков, в английской – 1,04 млн. При этом сообщения в двух версиях не всегда совпадают.