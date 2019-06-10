«Бомбы» замедленного действия в новостройках Баку: и снова кустарные стройматериалы!

Фархад Мамедов 19:19

Азербайджанские стройбароны продолжают использовать различные приемы для того, чтобы снизить себестоимость строящихся жилых домов. До последнего времени они активно практиковали строительство дополнительных этажей в здании, нарушая тем самым утвержденные проекты. Порой «надстройки» достигали 4-5 этажей, что увеличивало нагрузку на фундамент здания. О том, к каким плачевным последствиям это может привести в будущем, бизнесмены вовсе не задумывались.

Следующей уловкой с целью снижения себестоимости строительства и повышения маржи стал массовый импорт в страну дешевой и кустарной иранской арматуры. В конце прошлого года репортерская группа haqqin.az подготовила серию расследований о массовом использовании некачественной арматуры на стройках в Баку. Соответствующие госструктуры наконец обратили внимание на эту острую проблему и усилили контроль над этой сферой. По информации из правительственных источников, был существенно ограничен ввоз в страну некачественной арматуры из Ирана. Однако, как сообщили haqqin.az источники в строительной отрасли, ситуация в этой сфере снова вышла из-под контроля и близка к хаосу.

Источники подтверждают, что большое количество ЖСК, возводящих жилые дома, снова используют арматуру, не соответствующую определенным правительством технологическим нормам. Корреспонденты haqqin.az перепроверили поступившие тревожные сигналы и посетили стройплощадки ряда компаний, которые продолжают использовать некачественную и потенциально опасную арматуру. К примеру, одна их стройплощадок, использующих арматуру кустарного производства, расположена по адресу Мухаммед Хади, 25, в Хатаинском районе Баку. Строительные работы по этому адресу ведет ЖСК ELNET. Судя по информационной табличке, строить 16-этажное здание здесь начали в апреле 2018 года. Арматура кустарного производства используется и в строительстве жилого комплекса My Home, возводимого компанией Vesta Construction у дома торжеств Planet в Низаминском районе Баку. В этом комплексе планируется строительство целого ряда 16-этажных зданий.

Очередной факт использования некачественной и опасной арматуры зафиксирован в строительстве жилого комплекса Science City в поселке Масазыр. Комплекс, предусмотренный для сотрудников Национальной академии наук Азербайджана, в качестве подрядчика возводит ЖСК SAHİL-A. Еще один недобросовестный застройщик находится в том же поселке. Речь идет о компании Xəzri-A, которая строит жилой комплекс Masazır Park.

Использование арматуры кустарного производства обнаружено и в строительстве жилого комплекса Capital Plaza, который строится в квартале 1180 в Хатаинском районе Баку. И по всей видимости, этот список недобросовестных застройщиков далеко не полный. Использование некачественной и дешевой арматуры получило более широкое распространение. А чем опасно использование арматуры кустарного производства? У многих может возникнуть представление, что, снижая затраты, стройбароны делают цены на квартиры более доступными. Но каковы же риски… Основав строительную компанию-однодневку, строительный барон возводит здание, которое в будущем может попросту рухнуть и привести к огромным человеческим жертвам. На заре строительного бума в Баку таким образом и рухнула одна новостроек в центре столицы, на бывшей улице Советской. Дело в том, что арматура, чья прочность, эластичность и состав не соответствуют нормам, быстрее подвергается коррозии внутри бетона. Более быстрая подверженность коррозии внутри бетона является показателем, существенно влияющим на срок эксплуатации здания.

Справедливости ради стоит отметить, что коррозии внутри бетона подвергается и качественная арматура. Но с арматурой кустарного производства эти процессы происходят намного быстрее. Арматура буквально расслаивается внутри бетона, снижая прочность всей конструкции. Арматура более подвержена коррозии именно в многоэтажных зданиях, где на конструкцию оказывается большое давление. Сложно сказать, сколько прослужат многоэтажные здания, построенные с использованием некачественной арматуры. Для этого нужны комплексные анализы и исследования. Но ясно одно, что по происшествии времени, арматура в них будет подвержена необратимым процессам настолько, что вся конструкция может обрушиться под собственным весом. Или же этому могут поспособствовать даже небольшие подземные толчки.