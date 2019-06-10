Экс-президента Кыргызстана могут арестовать

Более 40 депутатов Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана) подписались под обращением за снятие неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом на заседании 12 июня заявил член фракции «Кыргызстан» Канат Исаев, сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция «Радио Свобода»).

На заседании 12 июня несколько депутатов раскритиковали Алмазбека Атамбаева за деятельность в бытность президентом в ответ на его критику парламента на митинге 8 июня.

Официальный представитель СДПК, которую ранее возглавлял Алмазбек Атамбаев, Кундуз Жолдубаева на странице в Facebook прокомментировала критику со стороны депутатов. «Народ не даст арестовать экс-президента – единственного политика, который сегодня открыто противостоит власти, пока остальные прячутся. Но если властям хочется взорвать пороховую бочку, то флаг им в руки», - написала она.

16 мая президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон, предусматривающий механизмы привлечения к ответственности экс-президента. Теперь экс-президент не имеет абсолютной неприкосновенности, но для привлечения его к уголовной ответственности Жогорку Кенеш должен выдвинуть обвинение, которое должна подтвердить Генпрокуратура.

Кроме того, экс-президент не должен занимать политические, специальные государственные должности в органах государственной власти, а также занимать должности в руководящих органах политической партии либо иным образом участвовать в деятельности политической партии. В случае несоблюдения экс-президентом этих правил по представлению генпрокурора актом президента прекращается предоставление ему всех гарантий, а также материальное и иное обеспечение за счет средств республиканского бюджета.

Статус экс-президента Кыргызстана имеют Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев. Аскар Акаев и Курманбек Бакиев после революций были лишены этого статуса.