Экс-президента Кыргызстана могут арестовать
Более 40 депутатов Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана) подписались под обращением за снятие неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом на заседании 12 июня заявил член фракции «Кыргызстан» Канат Исаев, сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция «Радио Свобода»).
Он попросил спикера Дастана Джумабекова передать обращение в соответствующие комитеты парламента.
На заседании 12 июня несколько депутатов раскритиковали Алмазбека Атамбаева за деятельность в бытность президентом в ответ на его критику парламента на митинге 8 июня.
Официальный представитель СДПК, которую ранее возглавлял Алмазбек Атамбаев, Кундуз Жолдубаева на странице в Facebook прокомментировала критику со стороны депутатов. «Народ не даст арестовать экс-президента – единственного политика, который сегодня открыто противостоит власти, пока остальные прячутся. Но если властям хочется взорвать пороховую бочку, то флаг им в руки», - написала она.
16 мая президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон, предусматривающий механизмы привлечения к ответственности экс-президента. Теперь экс-президент не имеет абсолютной неприкосновенности, но для привлечения его к уголовной ответственности Жогорку Кенеш должен выдвинуть обвинение, которое должна подтвердить Генпрокуратура.
Кроме того, экс-президент не должен занимать политические, специальные государственные должности в органах государственной власти, а также занимать должности в руководящих органах политической партии либо иным образом участвовать в деятельности политической партии. В случае несоблюдения экс-президентом этих правил по представлению генпрокурора актом президента прекращается предоставление ему всех гарантий, а также материальное и иное обеспечение за счет средств республиканского бюджета.
Статус экс-президента Кыргызстана имеют Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев. Аскар Акаев и Курманбек Бакиев после революций были лишены этого статуса.