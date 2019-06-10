На прием к Путину в Кремль пришла девушка в футболке «Я Иван Голунов» фото
На церемонию вручения государственных наград в Кремле пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова. Запись церемонии опубликована на сайте Кремля, пишет «Газета.ру».
Девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов» сидела в первом ряду недалеко от президента России Владимира Путина.
По данным СМИ, девушкой оказалась журналистка Анна Луганская, которая пришла на церемонию награждения своего отца пианиста Николая Луганского.
Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что глава РФ Владимир Путин был в курсе ситуации с журналистом Голуновым и «дал все необходимые поручения».