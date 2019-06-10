Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли новые позиции в Марьинке, примерно в ста метрах от Донецка. Об этом заявил в эфире радиостанции «Армия FM» официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий, передает «Лента.ру».

По его словам, разведчики заняли «серую зону», чтобы улучшить тактическое положение — отодвинуть свою глубину от местного населения. Ильницкий отметил, что план разрабатывался руководством бригады и высшим командованием.

«Это важно, ведь обеспечивает большую безопасность для населения, оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения. Это прежде всего безопасность людей», — добавил он.