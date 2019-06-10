Рамиль Шейдаев извинился: «Я не плакал после поражения от Словакии»

После вчерашнего позорного поражения сборной Азербайджана по футболу от Словакии (1:5) в соцсетях распространились фотографии, на которых игрок нашей команды Рамиль Шейдаев в ходе послематчевого интервью якобы заплакал.

Сегодня Рамиль Шейдаев в своем Фейсбуке извинился перед болельщиками за игру сборной.

«Извините за нашу вчерашнюю слабую игру. Вы заслуживаете большего», - написал Рамиль и добавил: «Во время интервью я не плакал, а вытирал пот».

Отметим, что Шейдаев стал автором единственного гола сборной Азербайджана в матче со Словакией. По общему мнению, Рамиль был одним из немногих, кто выкладывался на поле по полной, и уж кому-кому, а Шейдаеву нет необходимости извиняться.