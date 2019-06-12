Эрдоган: Вопрос о закупке С-400 закрыт

Вопрос приобретения Анкарой у России систем ПВО С-400 окончательно решен и не подлежит пересмотру, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».

«Я не говорю, что мы приобретем системы С-400. Мы уже их купили. Мы завершили это дело», - сказал турецкий лидер, выступая на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.

Продолжая тему закупки российских ЗРК, Эрдоган отметил, что «в дополнение к доступной цене достигнута договорённость об их совместном производстве в будущем».

Комментируя вопрос о поставках Анкаре американских истребителей пятого поколения F-35, глава государства подчеркнул, что «Турция не просто покупатель F-35, она также является партнером в их производстве».